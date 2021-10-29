В Германии закончилась эпоха Меркель

Пока мы грустили из-за карантина, на этой неделе случилось эпохальное событие. Спустя почти 16 лет сложила свои полномочия федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. 26 октября президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Меркель уведомление об окончании полномочий на посту канцлера. Молодое поколение уже, наверное, не представляет Германию без "бабушки Меркель". Она правила с 2005 года и вместе с Путиным, Эрдоганом и Нетаньяху считается политическим долгожителем современного мира.

За эти 16 лет первый канцлер-женщина превратила Германию в мощную экономическую державу, которая не только смогла пережить долговой кризис в ЕС и пандемию, но и помогла спасти остальную Европу, включая тонущие лодки в лице Греции, Испании и Португалии. За время правления Меркель ВВП Германии вырос на треть. Сейчас Германия занимает вторую строчку среди главных стран-экспортеров, опережая мощные США и Японию. При Меркель международный авторитет Берлина стал почти что непререкаемым.

В отличие от других европейских стран, за современной Германией не тянется шлейф экспансионистских войн. Пока Великобритания ввязывалась в американские авантюры в Ираке, а Франция – в Ливии, Германия копила силы и превращалась в полноправного лидера Европейского союза. Да, хоть и Франция остается главной военной державой ЕС с ядерным оружием, но кошельком заправляют немцы. Вспомните, где находится Европейский центральный банк – в Германии, во Франкфурте-на-Майне. А где проводится главная международная конференция по безопасности, где Путин произносил знаменитую речь в 2007 году? Тоже в ФРГ, в Мюнхене.

Одним из главных достижений Меркель стало то, что она смогла направить экономическую и финансовую мощь Германии в конструктивное русло. Она учла опыт двух предыдущих подъемов Германии перед Первой и Второй мировой войнами и вопреки соблазну не стала участвовать ни в одной внешней авантюре, за исключением безобидных миротворческих операций в Афганистане и в странах Африки. И то не в одиночку, а под зонтиком ООН, НАТО и ЕС. Такая стратегия позволила укрепить свои силы на самом континенте и, по сути, мирно подмять под себя Европу, фактически осуществив мечту немецких геополитиков начала XX века о доминировании Берлина над Старым Светом.

Меркелевский путь себя оправдал и в отношениях с внешним миром, то есть за пределами Евросоюза. Ангеле Меркель удавалось одновременно ладить и с союзником по НАТО США, и с источником топлива Россией, и с ведущим экспортером и инвестором Китаем. Конечно, не обошлось без шероховатостей. При Трампе испортились отношения с Америкой, но не по вине Меркель, а из-за требований американского лидера от ФРГ повысить расходы на оборону и отказаться от "Северного потока-2". Но Трампа Меркель пережила. Еще раньше, в 2014 году, Германия ввела санкции против России из-за Крыма, и сейчас критикует Кремль из-за ареста Навального. Однако прагматизм все-равно взял вверх – газопровод из России в ФРГ Меркель не остановила. С Китаем ситуация оставалась более или менее стабильной, но из-за нарушения прав человека, нечестной конкуренции и давления США немцы тоже вынуждены критиковать Пекин. При этом инвестиционное соглашения с китайцами Германия вместе с Евросоюзом все же подписала.

К трудностям кабинета Меркель можно добавить миграционный кризис, прием миллиона сирийцев. Но для справедливости надо сказать, что виноваты в притоке беженцев были не немцы, а французы и англичане, которые бомбили Ливию и пытались свергнуть президента Сирии, превратив первую в основной миграционный шлюз, а вторую в главный источник миграции. Германия попросту оказалась заложником этой ситуации, и вынуждена была принять мигрантов, прибывающих через Южную Европу. Жертвуя своими рейтингами, Меркель, по сути, спасла Евросоюз от распада. И у нее это получилось, Евросоюз за исключением Великобритании сохранился. В 2017 году Ангела Меркель снова выиграла выборы. Поддержка правых, исламофобов и националистов в Германии и Европе к этому времени выросла, но они не смогли прийти к власти, как в Германии, или закрепиться там, как в Австрии и Италии.

Таким образом, надо сказать, что при Меркель Германия стала по-настоящему лидером Европы, готовым взять на себя ответственность не только за успехи, но и за кризисные моменты. Смогут ли ее потомки сохранить единство в Евросоюзе и нормальные отношения с союзниками и соперниками Германии, покажет лишь время. Нам остается пожелать Меркель счастливой пенсии, а ее преемникам – благоразумия в отношениях с Россией.