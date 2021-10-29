Житель Пятигорска погубил пешехода на "зебре"

Один человек погиб в результате аварии на автодороге "Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск - Минеральные Воды", где водитель иномарки сбил пешехода, который находился на проезжей части дороги без светоотражающих элементов на одежде.

Пешеход от полученных травм скончался.

Правоохранители установили, что за рулем машины находился 35-летний житель Пятигорска, который признаков опьянения не имел.

По факту происшествия проводится проверка, информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.