Жители Беларуси смогут отдыхать на "Эльбрусе"

В скором времени кабардино-балкарский горнолыжный курорт "Эльбрус" может стать местом отдыха для туристов из Беларуси, сообщил в Нальчике министр информации Республики Беларусь Владимир Перцов.

"Есть сфера туризма, у вас прекрасный регион, и на фоне пандемийных ограничений для катания на лыжах в европейских странах можно и нужно рассматривать Кабардино-Балкарию как замечательное место для отдыха белорусских горнолыжников. Есть еще множество сфер, которые нужно развивать, и мы будем это делать", - рассказал он, подводя итоги заседания совместной рабочей группы по сотрудничеству, передает ТАСС.

Также хозяйствующие субъекты Беларуси и Кабардино-Балкарии будут вести взаимовыгодные бизнес-отношения, поскольку на сегодняшний день многие конкурентоспособные, качественные товары, произведенные в стране, в КБР не представлены. В частности, это касается коммунальной техники, общественного транспорта, а также продукции сельского хозяйства.