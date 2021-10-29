Житель Ставрополья попытался сдать на металлолом часть ограды с городской набережной

В Невинномысске местный житель похитил часть ограждения вдоль реки Кубань и попытался сдать ее в пункт приема. Об этом сообщил глава города Михаил Миненков.

По его словам, план мужчины провалился, его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Градоначальник подчеркнул, что каждый год на благоустройство города выделяется немало средств, в том числе на создание комфортных общественных пространств. Так, набережную, откуда была похищена часть ограды, обустраивали в рамках краевой программы "Охрана окружающей среды".

Миненков обратил внимание на то, что подобные поступки перечеркивают все старания. "Хочу обратиться к каждому жителю Невинномысска. Город - наш общий дом, давайте относиться к нему с уважением и беречь его!", - сказал мэр.

Вандалу же теперь предстоит возместить ущерб, причиненный муниципальному имуществу, передает "Победа26".