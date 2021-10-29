Владимир Путин примет участие в саммите G20 в формате видеоконференции

Президент России Владимир Путин будет участвовать в саммите G20, который состоится 30-31 октября в формате видеоконференции.

"Состоится обмен мнениями по вопросам восстановления мировой экономики, обеспечения цифровой трансформации и реализации Целей устойчивого развития. Особое внимание будет уделено вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации", - сообщили в пресс-службе главы государства.

Саммит проходит под итальянским председательством. Участники обсудят вопросы изменения климата, защиты окружающей среды и перехода к низкоуглеродной экономике. Ключевые решения саммита будут зафиксированы в итоговой декларации, добавили в пресс-службе.