Премьер Грузии: Саакашвили имеет право покончить с собой

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили, говоря о голодовке экс-президента Михаила Саакашвили, заявил, что у каждого человека есть право покончить с собой.

"В законе написано, что у человека есть право покончить с собой. Если человек решит убить себя, то он может убить себя, однако, конечно же, государство ответственность за это не возьмет", — приводит его слова Lenta.ru.

Премьер также напомнил, что досрочного освобождения Саакашвили и передачи его Украине ждать не стоит. По его словам, это будет означать, что "власть не уважает законов страны".

Напомним, что Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным.