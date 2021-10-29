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Исмагулов не сможет биться с Мустафаевым на турнире UFC 267

Исмагулов не сможет биться с Мустафаевым на турнире UFC 267

Бой между россиянами Дамиром Исмагуловым и Магомедом Мустафаевым на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменен, рассказали в команде Мустафаева.

Сообщается, что Исмагулов с трудом вышел на взвешивание перед боем – его фактически вели партнеры по команде. В итоге он превысил лимит категории (70,7 кг), так как его вес составил 74,1 кг.

В команде Исмагулова уточнили, что проблемы возникли при сгонке веса. В настоящее время ончувствует себя лучше, угрозы здоровью нет.

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