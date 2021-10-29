В России вновь побит рекорд по смертям от COVID-19 за сутки

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 39,8 тыс случаев заболевания, умерли за сутки 1 123 пациента - это максимум за всю пандемию.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 39 849 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 442 (8,6%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве – 7 511, в Петербурге – 3 452, в Московской области – 2 556. В Крыму новых случаев 693 (максимум с начала пандемии), в Ставропольском крае - 428, в Краснодарском крае - 267, в Дагестане - 162, в Кабардино-Балкарии - 125, в Чечне - 125, в Северной Осетии - 98, в Карачаево-Черкесии - 82, в Ингушетии - 77, в Адыгее - 73.

Суточный прирост составил 0,47%, общее число инфицированных достигло в России 8 432 546 человека.

За сутки выписан по выздоровлении 30 462 человека, за весь период - 7 302 515 человек.

Умерли за сутки 1 163 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 236 220 человек.