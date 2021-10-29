ВОЗ выступила против закрытия школ в качестве меры борьбы с коронавирусом

Европейское региональное бюро (ЕРБ) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обратилось к властям стран континента с призывом при принятии профилактических и рестриктивных мер против распространения коронавируса COVID-19 не закрывать школы. Об этом говорится в распространенном сегодня пресс-релизе ЕРБ.

В организации полагают считают, что перерыв в обучении детей должен быть крайней мерой. "Повсеместное закрытие школ в прошлом году, нарушившее образование миллионов детей и подростков, принесло больше вреда, чем пользы, особенно психическому и социальному благополучию детей. Мы не можем повторять одни и те же ошибки", - заявил глава ЕРБ Ханс Клюге.

Вместо этого в ВОЗ рекомендуют широкий спектр мер, в том числе физическое дистанцирование, частое мытье рук, ношение масок, вентиляцию в классах и расширенный доступ к тестированию, особенно в условиях высокой распространенности.

"Чтобы уменьшить влияние COVID-19 в ближайшие месяцы, жизненно важно, чтобы решения как правительств, так и общественности основывались на данных и доказательствах, с пониманием того, что эпидемическая ситуация может измениться и что наше поведение должно измениться вместе с этим", - отметил глава ЕБР.

Клюге также акцентировал внимание на том, что наука должна преобладать над политикой, а долгосрочные интересы детей должны оставаться приоритетом.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 245 млн, из них более 4,9 млн человек скончались. В России коронавирус диагностировали у 8 432 546 человек.