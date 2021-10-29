Треть грузинских медиков не сделали прививку от коронавируса

В Грузии вакцинацию от коронавируса прошли 72% работников медицинской сферы, сообщил глава национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе, передает телеканал "Palitranews".

"Этот показатель, к сожалению, намного ниже, чем должен быть. На самом деле, даже если 72% среди медперсонала, у нас почти 30% остается невакцинированными", - подчеркнул Чхаидзе.

Он добавил, что нужно найти методы увеличения темпов вакцинации в Грузии, прививаться активнее следует не только медикам, но и остальным гражданам.

По мнению Чхаидзе, нужно повысить информированность населения и вакцинации. "Люди не верят в коронавирус как в серьезное заболевание, не верят в связанные с ним риски, сомневаются в эффективности вакцин, в их безопасности", - пояснил он.

Полный курс вакцинации в Грузии прошли около 33% взрослого населения.