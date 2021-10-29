Крым побил очередной антирекорд по коронавирусу

Минздрав Крыма сообщил о том, что за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано 693 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимум с начала пандемии.

"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 28 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 693 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 95 358 положительных тестов на COVID-19", - информирует ведомство, уточняя, что на коронавирус в Крыму за сутки протестированы 11 818 человек. Выздоровевших за сутки - 1 216.