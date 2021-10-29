Талибы попросили у России препараты от COVID-19

Министр здравоохранения Афганистана Каландар Ибад заявил, что временное правительство запрещенного в РФ движения "Талибан" попросило обеспечить поставки российских и других вакцин от коронавируса в республику.

"Мы заинтересованы в получении вакцины как из России, так и из любой другой страны мира, которая пожелает оказать нам содействие "в борьбе с пандемией", — приводит слова министра ТАСС.

Представитель талибов подчеркнул, что Афганистан оценит любую помощь в борьбе с коронавирусной пандемией.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения сообщала о дефиците медицинских товаров в Афганистане.