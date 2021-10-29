Грузия разделилась накануне второго тура выборов

Состояние здоровья самого известного заключенного Грузии ухудшилось после почти месячной голодовки. Сегодня экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который с 1 октября объявил в тюрьме голодовку и ранее отказался от медицинской помощи, вновь начал принимать лекарства. Чем он слабее, тем большей проблемой становится для правительства Грузии, пишет Eurasianet.

Саакашвили отказывается от еды с момента задержания после мелодраматического тайного возвращения в Грузию в конце сентября. Врачи предупредили, что истощение в сочетании с его хронической талассемией. Поскольку здоровье Саакашвили ухудшилось, врачи пытались перевести его в частную клинику, заявляя, что тюремная не годится для оказания срочной помощи, в которой он нуждается. Но власти отказали медикам, аргументируя свое решение тем, что бывший президент должен быть наравне с другими заключенными, которые лечатся в тюремных учреждениях. На вопрос о состоянии Саакашвили премьер-министр Ираклий Гарибашвили, давний политический противник, ответил иронично: ”Не волнуйтесь, мы заботимся о заключенном Саакашвили”.

Личный врач Саакашвили и его сторонники напомнили, что сотни грузинских заключенных регулярно переводятся из тюремных больниц в специализированные клиники. ”Когда я был главой Республиканской больницы [крупной клиники в Тбилиси], ко мне привозили множество пациентов из тюремной больницы”, - сказал личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе, назначивший бывшему президенту, находящемуся в камере, внутривенное вливание препаратов. Адвокаты Саакашвили также утверждают, что его перевод в тюремную больницу, где лечатся многие осужденные преступники, поставит под угрозу его жизнь. Учитывая, что Саакашвили курировал подавление организованной преступности во время своего пребывания у власти, юристы напомнили о его уязвимости для тех, кто хочет отомстить.

Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова, которая 27 октября приехала в Тбилиси, чтобы проверить состояние Саакашвили, также призвала правительство разрешить перевести его в частную клинику. (Саакашвили - гражданин Украины, и с тех пор, как покинул Грузию в 2013 году, периодически жил в там. В настоящее время он занимает пост советника президента Украины Владимира Зеленского.) ”Все мы знаем, что на 27-й день голодовки есть риск отказа некоторых органов и на данном этапе экстренная помощь, возможно, окажется неэффективной, к тому же может быть уже слишком поздно для госпитализации”, - сказала Денисова журналистам.

Она считает, что правительство пыталось ей помешать. Ее подвергли длительному допросу в тбилисском аэропорту, прежде чем разрешили въехать в Грузию. ”Они впустили меня только после того, как я сделала несколько звонков и предупредила их о последствиях”, - сказала она. Украинскому адвокату Саакашвили и группе украинских журналистов было отказано во въезде в аэропорт, что свидетельствует об ухудшении отношений между двумя союзниками из-за обращения с Саакашвили.

Основные партнеры Грузии, Евросоюз и США, также с тревогой следят за развитием событий. Несколько членов Европейского парламента, занимающихся вопросами Грузии, недавно опубликовали жестко сформулированное совместное обращение. В нем говорится: ”Поскольку лидер оппозиции и бывший президент находится в тюрьме, возникает вопрос не политического ли характера преследование”.

Однако правительство Грузии озабочено возможной угрозой гражданских беспорядков в стране под руководством Саакашвили, которые потенциально могут стать продолжением ”революции роз”.

Гарибашвили заявил, что настоящая цель Саакашвили состоит в том, чтобы перевод в частную клинику облегчил его сторонникам освобождение политика. Власти уверены, что экс-президент вернулся в Грузию накануне первого тура местных выборов в конце сентября для того, чтобы разжечь беспорядки. Действительно, Саакашвили неоднократно заявлял, что вернулся, чтобы свергнуть правящую партию ”Грузинская мечта”. Ожидая ареста он сказал: "Грузинский народ сам освободится и меня тоже вызволит из цепкой хватки олигарха Бидзины Иванишвили" [основателя правящей партии ”Грузинская мечта” и негласного лидера страны].

Накануне второго тура выборов, который состоится 30 октября, полемика вокруг Саакашвили обострила политическую конъюнктуру в целом, создав напряженную атмосферу, которая может ухудшиться в день выборов.

Накануне голосования правительство и оппозиция собирают толпы, чтобы осудить или поддержать заключенного в тюрьму экс-президента.

”Выгляни из своей камеры, Саакашвили, и посмотри, сколько здесь свободных грузин, которые помнят твой жестокий режим и не хотят, чтобы ты возвращался”, - сказала министр культуры и спорта Теа Цулукиани на митинге, организованном ”Грузинской мечтой” в центре Тбилиси 27 октября.

Митинг выглядел завуалированной попыткой затмить массовую демонстрацию сторонников Саакашвили, состоявшуюся в том же месте двумя неделями ранее. На оба митинга многие участники были привезены из других городов в соответствии с давно установившейся в Грузии практикой, когда соперничающие партии пытаются перекричать и превзойти друг друга численностью на предвыборных сборах, а затем позволяют СМИ предполагать, какой стороне удалось собрать большую толпу.

Лидеры ”Грузинской мечты” неоднократно благодарили Иванишвили на своем митинге, напоминая избирателям, как миллиардер освободил грузин от ”жестокого режима” Саакашвили 9 лет назад. Саакашвили ответил из тюрьмы заявлением, обращаясь напрямую к своему конкуренту Иванишвили: ”Если бы у вас был хребет, вы бы привели меня на ваш оплаченный митинг и вызвали на дебаты перед теми самыми людьми, которых вы собрали”.