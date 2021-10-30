44 дня Отечественной войны Азербайджана: день тридцать четвертый, 30 октября 2020 года

Год назад, 27 сентября 2020 года начались последние боевые действия Карабахской войны, получившие название Отечественной войны Азербайджана. В тот день оккупационные силы Армении обстреляли по всему фронту и всей границе двух стран позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты, в Баку было принято решение начать широкомасштабную контрнаступательную операцию против захватчиков для обеспечения безопасности граждан. "Вестник Кавказа" предлагает читателям проследить ход 44 дней Отечественной войны Азербайджана так, как он освещался год назад.

В тридцать четвертый день войны, 30 октября, ВС Армении возобновили артиллерийские удары по прифронтовым и приграничным населенным пунктам Азербайджана, один из снарядов упал рядом с жилым домом в Агджабединском районе. На освобожденных землях Азербайджана было введено временное управление. Были опубликованы кадры ликвидации РСЗО "Смерч" захватчиков.

Глава МИД Азербайджана отправился в Женеву на очередной раунд переговоров с армянским коллегой, стало известно, что их встреча будет закрытой для прессы. Human Rights Watch опубликовала доклад о военных преступлениях Армении против мирного населения Азербайджана. В Баку сообщили о намерении подать иск в ЕСПЧ из-за ударов ВС Армении по азербайджанским гражданам. В ПАСЕ теракт в Барде назвали трагедией.

На фронте был убит заместитель командующего первой общевойсковой армией оккупационных сил Армении. В попытке остановить продвижение к Лачину армянские военные начали обстреливать позиции освободительной азербайджанской армии с территории Армении.

За прошедший месяц боевых действий в Азербайджане от ударов армянской артиллерии пострадали 50 школ. В Баку приветствовали резолюцию парламента Пакистана против оккупации азербайджанской земли. Теракты против мирного населения Азербайджана осудил посол Великобритании при ОБСЕ. Миссия США при ОБСЕ, в свою очередь, призвала к соблюдению перемирия.

В Армению подготовку к отправке на фронт начала первая женская оккупационная рота, позднее появилось видео, свидетельствующее, что за оккупацию Карабаха воюют старики, а один из пленных рассказал, что он священник, насильно отправленный на передовую. В Кремле вновь подчеркнули, что ввод миротворцев в зону конфликта возможен только с согласия обеих сторон.

Минэкологии Азербайджана сообщило об уничтожении оккупантами флоры и фауны на захваченных землях. Минобороны АР продемонстрировало кадры уничтожения склада боеприпасов захватчиков. Генпрокуратура АР объявила в международный розыск армянских политиков, играющих роли "руководства" фейкового сепаратистского режима и сообщила о жестоком обращении с азербайджанскими пленными.

Около 14:00 было объявлено об освобождении еще 9 сел в Губадлинском, Зангиланском и Джебраильском районах. Число погибших под террористическими ударами ВС Армении мирных жителей Азербайджана к этому моменту достигло 91 человека. Около 15:00 были представлены доказательства незаконной добычи золота на оккупированных территориях Азербайджана.

Закрытые переговоры глав МИД Азербайджана и Армении начались в Женеве после 16:00. Тогда же появилось видео о катастрофическом состоянии села Худаферин Джебраильского района. В Баку обратили внимание, что Минская группа ОБСЕ игнорировала факты незаконного заселения захваченных территорий Азербайджана.

Тегеран сообщил о готовности выступить посредником между Азербайджаном и Арменией. Экс-президенты Армении предложили премьер-министру Николу Пашиняну свои услуги по переговорам с Москвой, однако тут же выяснилось, что один из них, лидер "партии войны" и зачинщик нагорного-карабахского конфликта Роберт Кочарян, заразился коронавирусом.

Вечером стало известно о ликвидации армянской РЛС на оккупированных территориях Азербайджана, а также армянского зенитно-ракетного комплекса "Оса".

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Женеве продлилась шесть часов, по ее итогам было принято четвертое перемирие.

Таким образом, в тридцать четвертый день войны освободительная азербайджанская армия, преодолевая сопротивление оккупационных сил Армении, продвинулись с юга на север оккупационной зоны, готовя освобождение города Шуша. Террористическая деятельность ВС Армении была признана на международном уровне. Из-за безнадежной ситуации на фронте Ереван начал отправлять на поле боя стариков и священников, готовя женскую роту. До конца войны оставалось 10 дней.