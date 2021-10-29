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Турция празднует 98-летие основания Республики

Турция празднует 98-летие основания Республики

В Турции 29 октября отмечается главный национальный праздник – День Республики. Турецкая Республика была провозглашена 98 лет назад.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил соотечественников с праздником. "Поздравляю с Днем Республики - 29 октября. Желаю нашему народу здоровья, мира и благополучия", - написал он в Twitter.

Также Эрдоган почитал память основателя Турецкой Республики Гази Мустафы Кемаля Ататюрка и героев турецкой армии.

"Суверенитет безоговорочно и безусловно принадлежит народу" с таким лозунгом в 1923 году началась новая эра в истории турецкого народа.

Ататюрк вместе с Исметом Иноню подготовили законопроект о внесении изменений в статьи Конституции от 1921 года. Закон был принят парламентом страны единогласно. После этого Мустафа Кемаль Ататюрк был избран первым президентом нового турецкого государства.

"Турецкая Республика будет счастливой, успешной и победоносной", - заявил Ататюрк с трибуны, впервые выступая в качестве президента.

Великое национальное собрание Турции 19 апреля 1925 года утвердило решение об учреждении национального праздника 29 октября.

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