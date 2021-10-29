В Дагестане отсутствие лекарств в аптеке привело к штрафу

Владельца аптеки в Ногайском районе оштрафовали за отсутствие лекарств, необходимых для оказания медицинской помощи, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

В ходе проверки аптеки было установлено, что там нет лекарств, включенных в минимальный перечень препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.

После этого владелец аптеки был оштрафован, а выявленные в аптеке нарушения были устранены.