Будущие специалисты туротрасли из Дагестана будут обучаться в Турции

Средиземноморский университет Акдениз в Турции, обучающий специалистов в сфере туризма, сообщил о готовности принять на стажировку студентов и преподавателей из учебных заведений Дагестана, сообщили в четверг в пресс-службе Минтуризма Дагестана.

Накануне состоялась встреча врио министра по туризму и народным художественным промыслам республики Эмина Мерданова с ректором университета Озленен Озкан в рамках рабочей поездки дагестанской делегации в Турцию.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества между Средиземноморским университетом и учебными вузами Дагестана в части подготовки специалистов для туротрасли.