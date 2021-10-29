Саакашвили начал лечиться медикаментозно

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который с 1 октября объявил в заключении голодовку и ранее отказался от медицинской помощи, вновь начал принимать медикаменты, сообщил адвокат бывшего грузинского лидера Георгий Гелхаури.

"Визуально у Михаила Саакашвили наблюдалось ухудшение состояния здоровья, поэтому ему назначили медикаментозное лечение. Михаил Саакашвили уже принял лекарства. Сегодня у него возьмут анализы, дождемся ответов", - приводит слова защитника ТАСС.

Уточняется, что приоритет – госпитализация экс-президента в гражданскую клинику, чтобы не подвергать опасности его жизнь.