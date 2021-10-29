Северная Корея готовится к открытию сухопутной границы с Китаем

КНДР готовится возобновить железнодорожное сообщение с Китаем. Об этом сообщил официальный представитель южнокорейского министерства объединения Ча Док Чхоль.

Он отметил, что в Сеуле обнаружили признаки, свидетельствующие о подготовке к возобновлению торговли в северокорейских регионах на границе с КНР, передает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

По словам Ча Док Чхоля, Северная Корея возводит в этих районах карантинные объекты.

Ранее в Национальной разведывательной службе Республики Корея (НРС) сообщили южнокорейским парламентариям, что Северная Корея ведет переговоры о возобновлении железнодорожного сообщения с Китаем и Россией. В ведомстве подчеркивают, что поезда могут начать курсировать между городом Даньдун (Китай) и Синыйджу (Северная Корея) уже в начале ноября 2021 года.