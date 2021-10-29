Шавкат Мирзиеев официально переизбран президентом Узбекистана

Действующий лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев одержал победу на выборах президента, набрав 80,12% голосов после подсчета всех бюллетеней, сообщил руководитель ЦИК Зайниддин Низамходжаев.

"Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан постановила считать Мирзиеева Шавката Миромоновича избранным на должность президента Республики Узбекистан, после подсчета всех бюллетеней он набрал 80,12% голосов", - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что выборы президента Узбекистана состоялись 24 октября.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, Узбекистан является важной для России страной. "Это очень крупная страна, где живет половина населения всего среднеазиатского региона – почти 35 млн человек из 70 млн. Он является своеобразной лакмусовой бумагой для всех процессов, которые происходят на южных российских границах среди бывших республик СССР. Россия очень хотела бы продолжения тех позитивных процессов, которые происходили в Узбекистане в последние годы, уже при Мирзиееве", - прежде всего сказал он.

"На первое место я бы поставил укрепление внутриполитической стабильности и выстраивание правильных отношений по линии религиозных организаций. Мне кажется, сохранение светского характера государства – это ключевой вопрос. Вместо заигрывания с религией, характерной для многих руководителей государств Востока при Мирзиееве была проведена целенаправленная политика развития религиозных организаций на здоровой основе и борьбы против разного рода радикалов и авантюристов. Для Узбекистана это важно, потому что в свое время было многое упущено и возникли довольно мощные объединения и внутри страны, и за рубежом, поставившие своей целью свержение нынешней власти", - обратил внимание Андрей Бакланов.

"Также Россия заинтересована в том, чтобы наши союзники успешно экономически развивались. Узбекистан показывает неплохой пример устойчивого развития. Даже когда были трудности, связанные с пандемией, он остался среди тех государств, в которых не произошло существенного снижения экономики, даже наоборот, они удержали планку экономического развития", - рассказал дипломат.

"Общие подходы к ситуации в Афганистане и ряду других критически важных международных и региональных конфликтов – это тоже весомо и значительно для российско-узбекистанского сотрудничества. Сейчас отношения России и Узбекистана развиваются нормально, периоды охлаждения успешно преодолены, во многом за счет личной позиции Шавката Мирзиеева. Москва тоже настроена на позитивный лад. Конструктивное взаимодействие России и Узбекистана будет иметь значение, далеко выходящее за рамки двустороннего формата, так как она значимо в целом для тренда развития стран, которые находятся к югу и юго-востоку от нашей страны", - заключил Андрей Бакланов.