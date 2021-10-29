Иранский Арал: кому-то выгодно исчезновение озера Урмия

Уже к концу осени этого года озеро Урмия может исчезнуть с карты. Об этом заявил Ясир Рахбардин, руководитель Региональной водной компании провинции Западный Азербайджан. По его мнению, если не будут предприняты срочные шаги по восстановлению озера, то Урмия полностью высохнет.

Бессточное соленое озеро на севере Ирана, крупнейшее на Ближнем Востоке, за последние два десятилетия потеряло 95% объема воды. А по словам иранского чиновника, уровень воды в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизился еще в два раза. При этом остается неизвестным, как и на что тратятся средства, выделяемые для решение проблемы из иранского госбюджета. Так, Центр восстановления озера Урмия получил от государства 15 миллиардов туманов, однако нет никакой информации о том, на что эти деньги были потрачены.

Иранский парламентарий от города Урмия Салман Закир также считает, что никаких серьезных мер для восстановления озера не предпринимается. Если порой и случается временное улучшение ситуации, то оно объясняется лишь выпадением осадков.

Эксперт по экологическим кризисам, член Ассоциации по экологическим рискам и устойчивому развитию Ирана Магомедрза Махбубфар, в свою очередь, подверг критике министерство энергетики ИРИ. По словам эксперта, министерство не сдержало своего обещания решить проблему озера Урмия: "В настоящий момент ситуация вокруг озера в крайней степени тяжелая, и мы не увидели каких-либо эффективных шагов со стороны министерства".

Напомним, что от иссушения озера Урмия в наибольшей степени пострадают этнические азербайджанцы, компактно проживающие в этом регионе. В среде азербайджанских активистов Ирана бытует мнение, что правительство целенаправленно не решает проблему озера, поскольку она способствует исходу азербайджанцев из мест их компактного проживания.