Пенсионеров в России могут освободить от транспортного налога

Депутат Госдумы Иван Сухарев предлагает ввести льготы для пенсионеров-автовладельцев, соответствующее письмо направлено на имя главы Минтруда Антона Котякова, передает RT.

Депутат отмечает, что транспортные налоги в настоящее время в разных регионах устроены по-разному, где то пенсионеры платят 50% налога на авто с мощностью до 100 лошадиных сил, где-то освобождены от налога на автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.

"Прошу вас оценить целесообразность освобождения граждан, вышедших на пенсию по старости, от начисления транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил", - пишет Сухарев.

По словам парламентария, во многих малых населенных пунктах пенсионерам нужны автомобили из-за проблем с общественным транспортом.