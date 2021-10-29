Два большегруза не поделили дорогу на Ставрополье

На территории Минераловодского округа Ставропольского края на трассе Кавказ водитель автомобиля "МАН" не заметил аварию и, чтобы избежать столкновения, выехал на встречку, где столкнулся с большегрузом также марки "МАН". Об этом информирует пресс-служба краевого УГИБДД ГУ МВД России.

В результате грузовики перевернулись. Пострадали водитель и пассажир первого "МАНа", они госпитализированы.

В настоящее время по факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.