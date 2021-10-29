В "Грузинской мечте" рассказали, кто несет ответственность за голодовку Саакашвили

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что после 30 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вообще не должен быть актуальным в грузинской политике.

"Он заключенный и все с этим смирятся, ему придется отбывать наказание минимум 6 лет", - цитирует его "Грузия Online".

Он подчеркнул, что президент Грузии Саломе Зурабишвили сама сделала заявление, что не намерена миловать Саакашвили.



"Когда заключенный голодает, за это ответственен голодающий заключенный, дело обстоит просто. Я слышал весьма твердое заявление президента о том, что она ни в коем случае не планирует миловать Саакашвили. За голодовку ответственен сам голодающий, мы ответственны за защиту прав человека и все ведомства будут действовать соответственно", - поведал председатель "Грузинской мечты".

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным.