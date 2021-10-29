В Грузии выявили почти 4 тыс новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Грузии выявили 3 965 случаев заражения коронавирусом.

Общее число инфицированных в Грузии, согласно данным официального сайта StopCov, достигло 652 505 человек.

За сутки вылечились от ковида 4 627 человек, с начала пандемии - 652 505. Умерли за сутки 43 пациента, за все время - 9 961.

Суточный показатель инфицирования составил 8,17%, за последние 14 дней - 8,94%.

В карантине находятся 44 человека, в стационарах наблюдаются 6 330, в ковид-гостиницах остаются 1 059 человек.