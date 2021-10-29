Удачливый петербуржец снова выиграл в лотерею, он получил более 140 млн рублей

Инженер из Санкт-Петербурга стал обладателем суперприза лотереи, он выиграл более 140 млн рублей, сообщили в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото", пишет РИА Новости.

Мужчина не в первый раз испытывает удачу, в прошлом году он выиграл 600 тыс рублей.

"28 сентября в 3783-м тираже "Спортлото "4 из 20" был разыгран суперприз в размере 141 088 853 рублей. Обладателем внушительной суммы оказался Илья М. из Санкт-Петербурга", - информирует "Столото".

Петербуржец участвует в лотереях почти десять лет. За последние два года он получил два крупных выигрыша. "Символично, что оба выигрыша участника приходятся на один и тот же месяц", - отметили в организации.

Сам победитель считает сентябрь своим счастливым месяцем. "Я родился в сентябре. Хорошая тенденция получается - ежегодно выигрывать в лотереи крупные суммы денег накануне дня рождения. Можно сказать - это подарок судьбы", - считает он.

Мужчина рассказал, как потратит 140 млн рублей. Часть средств он пустит на благотворительность, остальное - на семейные нужды. В планах инженера приобрести каждому сыну отдельное жилье, обзавестись дорогостоящим программным обеспечением, заняться здоровьем, порадовать подарками жену и родных.