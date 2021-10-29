44 дня Отечественной войны Азербайджана: день тридцать третий, 29 октября 2020 года

Год назад, 27 сентября 2020 года начались последние боевые действия Карабахской войны, получившие название Отечественной войны Азербайджана. В тот день оккупационные силы Армении обстреляли по всему фронту и всей границе двух стран позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты, в Баку было принято решение начать широкомасштабную контрнаступательную операцию против захватчиков для обеспечения безопасности граждан. "Вестник Кавказа" предлагает читателям проследить ход 44 дней Отечественной войны Азербайджана так, как он освещался год назад.

Ночью тридцать третьего дня войны, 29 октября, бои сосредоточились на Губадлинском, Физулинском и Ходжавендском направлениях - оккупанты стремились остановить продвижение освободительной азербайджанской армии к Лачину, Шуше и Ходжавенду. Ночью прошли переговоры глав МИД Армении и Франции. Глава МИД Азербайджана созвонился с верховным представителем ЕС по иностранным делам, а затем с швейцарским коллегой и с госминистром Великобритании по европейскому соседству.

Были опубликованы видеодокументы о состоянии освобожденных сел Гияслы и Сарыятаг Губадлинского района. Также были представлены кадры военной техники, брошенной захватчиками во время бегства.

Продолжились обстрелы ВС Армении Тертерского и Геранбойского районов Азербайджана. Баку организовал поездку иностранных дипломатов в обстреливаемые города Тертер и Барда. Жители Барды после совершенных 27-28 октября терактов заявили, что армянским террористам не удастся запугать их. ANAMA продемонстрировала остатки ракет, накануне погубивших 21 бардинца. Оказалось, что во время второго теракта в Барде под огонь оккупантов попали журналисты The New York Times.

После 9:00 стало известно о ликвидации на фронте нескольких высокоранговых офицеров оккупационных сил Армении. Около 10:00 были опубликованы сведения о терактах ВС Армении в Гяндже. Оккупанты признали гибель 1119 солдат и офицеров.

Очередную встречу глав МИД Азербайджана и Армении, которая должна была состояться в Женеве, перенесли с четверга на пятницу. Был опровергнут фейк о бомбардировке Агдере и фейк об уничтожении РСЗО "Смерч", а позднее - фейк об обстреле российской погранзаставы.

Бардинский и Тертерский районы обстреливались из оккупационной зоны в то время, когда там находились иностранные журналисты, в том числе во время представления им остатков ракет "Смерч", поразивших Барду, в итоге они тоже оказались под огнем ВС Армении. Среди прочего в Барде был разрушен Олимпийский комплекс. До сведения побывавших в Барде и Тертере представителей дипкорпуса было доведено, что Армения использовала кассетные снаряды против бардинцев с целью погубить как можно больше мирных жителей.

При поддержке РФ Азербайджан передал Армении тела ликвидированных оккупантов, позднее Ереван подтвердил получение тел. В Москве прошла акции памяти обо всех погибших за эти дни мирных жителях Азербайджана. Позднее МИД РФ прокомментировал теракты в Барде.

После 13:00 официальный Ереван заявил, что готов к новым ракетным ударам по мирным городам Азербайджана. Были сбиты два Су-25 оккупационных сил РА, а также ликвидированы огневые точки, откуда были запущены ракеты "Смерч" по Барде. Из-за обстрелов в Гегкельском районе АР загорелся лес.

Вскоре после 14:00 в МИД России начались переговоры с замглавы МИД Ирана по "иранскому плану" армяно-азербайджанского урегулирования. В Баку подчеркнули, что Еревану не удастся запугать азербайджанское население террористическими атаками. Были опубликованы фотодокументы последствий второго теракта в Барде.

В оккупационных силах Армении к этому моменту воцарился хаос. Артиллерийские удары по районам Азербайджана продолжились, в селе Тап Геранбойского районами под обстрелами захватчиков погиб мирный житель.

Днем президент России Владимир Путин указал на необходимость освобождения территорий Азербайджана. Amnesty International подтвердила применение Арменией кассетных снарядов против мирного населения Азербайджана.

Вечером появилось первое известие о приближении освободительной армии Азербайджана к Шуше, причем об этом сообщили оккупанты. Были опубликованы кадры ликвидации террористов, ведущих обстрелы мирного населения Азербайджана, и оккупантов на захваченных землях. В Баку множество граждан пришло к военкоматам с целью записаться на фронт.

Таким образом, в тридцать третий день войны международному сообществу были досконально представлены доказательства террористических ударов ВС Армении по азербайджанским населенным пунктам. Весь день шла ликвидация огневых точек, откуда оккупанты вели обстрелы мирного населения Азербайджана. Вечером стало известно, что освободительная армия Азербайджана ведет операцию по освобождению города Шуша.