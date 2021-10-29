В Павлодаре горела детская больница

Пожар произошел в инфекционном стационаре Павлодарской областной детской больницы, сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения региона Эльмира Темиргалиева. По ее словам, в ночь на пятницу в здании Павлодарской областной детской больницы сработала пожарная сигнализация, очаг задымления был обнаружен в помещении санпропускника на первом этаже в корпусе "А" инфекционного стационара.

Произошло задымление коридора, но палаты дым не проник, так как они спроектированы в виде боксов, передает Sputnik Казахстан.

Пациенты были оперативно эвакуированы, всего 112 детей и 76 лиц по уходу за больными. Согласно предварительной версии, инцидент связан с перепадом напряжения в электросети.