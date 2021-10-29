У жителей Казахстана не будут отбирать непривитых детей

В Казахстане распространяется информация о том, что с 1 ноября этого года в стране будут отбирать невакцинированных детей из семей. Новость была опровергнута сотрудниками министерства образования и науки республики.

"Информация не соответствует действительности. Подобного законопроекта не существует. В школах не будут проводить принудительную вакцинацию детей. Школы предоставляют образование детям, помогают в социализации. О проведении вакцинации без согласия родителей не идет и речи", - приводит слова пресс-секретаря Минобразования Молдиры Абдуалиевой Sputnik Казахстан.

Она также призвала граждан не верить фейковым сообщениям, которые распространяются "отдельными гражданами для создания резонанса в соцсетях", а также доверять официальным источникам информации.

Ранее в интернете распространялась новость о том, что в Казахстане будут отбирать детей за опоздания в школу и прогулки в одиночестве, а за отказ от вакцинации детей родителей будут помещать в психиатрические клиники.