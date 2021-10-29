Росатом вакцинировался на 81% работников

Более 80% работников российской атомной отрасли вакцинированы, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, отметив, что на зарубежных стройках Росатома привиты 80% сотрудников.

"Благодаря этому, а также санитарно-эпидемиологическим мерам удается держать под контролем ситуацию на наших стройках", - сказал он в своем обращении, размещенном на официальном сайте госкорпорации.

Сейчас в госкорпорации, объединяющей более 330 предприятий и организаций по всей России и за рубежом, трудится более 275 тыс работников, вакцинированы из них около 223 тыс человек.