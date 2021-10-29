Горнолыжные курорты России заняты на Новый год на 25%

Россияне бронируют места размещения на новогодние праздники, на горнолыжных курортах на конец октября забронировано уже 25% жилья, рассказали аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру, пишет ТАСС.

"Жители России начали активно бронировать квартиры и частные дома на горнолыжных курортах внутри страны на новогодние каникулы. <….> Если сравнивать с осенью прошлого года, новогодних бронирований на горнолыжных курортах этой осенью стало на 10% больше, в сравнении с осенью 2019 года - на 20%", - отметили в сервисе.

В топ популярных курортов попали Эсто-Садок, Шерегеш, Кировск, Домбай, Белокуриха, Терскол, Абзаково, Хвалынск, Белорецк, Байкальск.

Лидирующее направление - Красная Поляна. "В прошлом году там очень быстро закончились места в отелях, люди переключились на частное жилье, бронировали даже в Адлере", - пояснил основатель, владелец и гендиректор Суточно.ру Юрий Кузнецов.

В этом году отдых на горнолыжных курортах обходится на 24% дороже, чем в прошлом - сейчас средняя стоимость аренды жилья составляет 4,6 тыс рублей.

"Цены на аренду жилья на горнолыжных курортах на праздники уже сейчас выше, чем в предыдущие годы. К Новому году, по нашим прогнозам, они могут вырасти вдвое. Предпосылок к снижению цен пока нет, так как других альтернатив у туристов сейчас нет", - добавил Кузнецов.