Лисы атаковали Москву

Владелица ресторанов Москвы Галина Дувинг в Facebook сообщила о бегающей возле ее дома лисе. В комментариях граждане также заметили данное явление.

"У нас на набережной все собаки с ума сходят. Представляете? Лиса тут бегает. Хозяева жалуются, что никто их не слушается, лают страшно… Видимо, прячется где-то тут лисичка", — написала она.

Как оказалось, лисы бродят не только по району, где живет владелица. Аналогичную историю поведал в комментариях один из ее подписчиков.

"Я ночью лису видел — настоящую, крупную — в Тропарево, во дворе. Нашествие какое-то. Природа, видимо, очистилась" — отметил пользователь.

Стоит добавить, что ранее лису заметили недалеко от московского парка "Зарядье".