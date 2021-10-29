Гинцбург рассказал, как часто нужно будет прививаться назальной вакциной от COVID-19

Сроки действия назальной вакцины от коронавируса пока не определены, но прививку нужно будет делать раз в полгода или реже, считает Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РИА Новости.

"Этот вопрос тоже требует изучения, но во всяком случае, (прививаться) не чаще, чем раз в полгода. Может быть, и реже", - сообщил ученый.

По мнению Гинцбурга, самой надежной защитой от коронавируса может стать вакцинация "Спутником V", а затем ревакцинация назальным препаратом.

В настоящее время в России проводятся клинические исследования назальной вакцины от коронавируса, разработанной центром Гамалеи.