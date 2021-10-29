Вильфанд пообещал россиянам теплый ноябрь

Ноябрь в большинстве регионов России будет чуть теплее нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

"Выше нормы температура будет почти на всей Европейской территории России, а исключение составит только самый юг региона", - поделился синоптик.

Также выше нормы температура в ноябре будет в Поволжье, на Урале, в Якутии, в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. В рамках климатической нормы ноябрь ожидается в Красноярском крае, Хакасии, Иркутской, Томской и Кемеровской областях, на Чукотке и Камчатке.

Осадки в ноябре в России будут соответствовать норме на 90% территории страны, прогнозируют специалисты.