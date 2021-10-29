Абитуриенты из СНГ могут бесплатно поступить в российские вузы до 25 ноября

Федеральное агентство "Россотрудничество" продлило прием документов для поступления в вузы для абитуриентов из СНГ с 1 по 25 ноября.

Продление приемной кампании связано со сложностями при поступлении из-за пандемии коронавируса. Продлен прием документов на бесплатное обучение в российских вузах по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры и аспирантуры.

"Подать заявку на получение квоты можно онлайн, на сайте education-in-russia.com», - сообщил заместитель руководителя агентства Павел Шевцов.

Он отметил, кто онлайн-подача документов удобна тем, что абитуриентам не нужно никуда ездить специально в условиях пандемии и ограничений. Однако в некоторых регионах стран СНГ существуют проблемы с доступом к интернету, «чтобы поступающие могли спокойно все оформить, агентство идет им навстречу" и продлевает прием заявок, поделился Шевцов.

Квота составляет 23 тыс мест, в основном они предназначены для молодежи из стран-членов СНГ.

В "Россотрудничестве" уточнили, что больше всего заявок поступает от абитуриентов из Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Беларуси и Узбекистана. Чаще всего молодежь хочет бесплатно учиться по программе бакалавриата.