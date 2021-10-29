В Барде горит жилой дом

Утром в пятницу в городе Барда начался крупный пожар в жилом доме.

Возгорание произошло на проспекте Гейдара Алиева в одноэтажном жилом доме на тринадцать семей.

Сообщается, что все жители дома были эвакуированы, никто из низ не пострадал. Ведутся работы по ликвидации пожара.

На месте работают пять спецмашин и большое количество живой силы Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана.

К месту ЧП прибыли глава исполнительной власти района Видади Исаев и начальник управления полиции Мурадали Бабаев.