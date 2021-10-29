Беларусь запретила вывоз медицинского кислорода на фоне пандемии

Белорусское правительство решило на полгода запретить вывоз из страны медицинского и технического кислорода.

"Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства-члены ЕАЭС товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны их происхождения, за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", - говорится в постановлении Совета министров, опубликованном на национальном правовом интернет-портале. Пояснительная записка к документу уточняет, что речь идет о техническом, медицинском кислороде, как в газообразном, так и жидком состояниях.

Запрет не распространяется на гуманитарную помощь иностранным государствам и на кислород, перемещаемый в рамках транзитных перевозок за пределами таможенной территории ЕАЭС. Также мораторий не коснется транзита товаров, начинающегося за пределами таможенной территории ЕАЭС и заканчивающегося в государстве союза.

МИД Беларуси должен уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета.