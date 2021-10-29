Врач перечислила вредные "полезные" продукты

Некоторые продукты питания, традиционно считающиеся полезными, таят в себе вред, рассказала РИА Новости диетолог и фитнес-тренер Светлана Панченко.

Сухофрукты не всегда оказываются полезными, отметила врач. "Для блеска и мягкости в них очень часто добавляют жир и глицерин, а для ускорения процесса сушки используют туннельные печи и даже бензиновые горелки", - предупредила она.

Орехи являются аллергеном, а также из-за большого содержания фитиновой кислоты препятствуют усвоению минералов, сообщила диетолог.

Мюсли или гранола обычно содержат "сахар или сахарозаменители на фруктозе, что также повышает калорийность, более того, фруктоза в больших количествах бьет по вашей печени", заявила Панченко.

"Любители мультизлаковых батончиков должны знать, что в их состав часто входит пальмовое масло, низкокачественный шоколад, сахарный сироп, искусственные ароматизаторы и мука", - поведала диетолог.

В магазинных йогуртах также минимум пользы, обычно они содержат сахар, часто растительный жир, красители и консерванты. В йогуртах также может не оказаться полезной микрофлоры, а это главное, чем они полезны. Дело в том, что "практически все магазинные йогурты обработаны термически", поделилась специалист.

Сыры продаваемые как "сырные продукты" являются спорным продуктом, они могут содержать растительные масла, усилители вкуса, а также хлористый кальций "для ускорения созревания".

Обезжиренный творог, так популярный у худеющих, включает в состав крахмал и стабилизаторы, причем это часто не отражено на этикетке. "Всасывание кальция из таких продуктов значительно снижено. Инсулиновый индекс многих молочных продуктов, в том числе обезжиренных, достаточно высокий", - уточнила Панченко.