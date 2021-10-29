Пятница в Москве будет теплой

Синоптики рассказали о погоде в Москве и Подмосковье в пятницу, воздух днем прогреется до плюс 10.

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием теплого атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 7-9 градусов тепла, по области - 5-10 градусов", - сообщается на портале "Метеоновости".

Юго-западный будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

В столичном регионе начинается потепление, которое продержится до середины следующей недели.