В России могут ввести продовольственную помощь малоимущим

Министерство экономического развития РФ предложило включить в комплекс мер по борьбе с инфляцией продовольственную помощь малоимущим гражданам, пишет газета "Известия" со ссылкой на близкие к министерству источники.

Ожидается, что эта мера снизит негативное влияние роста цен на отечественные социально значимые товары.

Кроме того, в ведомстве предлагают смягчить инфляционное давление путем налаживания прямых контактов между крупными торговыми сетями и фермерами и создания специального федерального проекта для поддержки аграриев-производителей плодоовощной продукции. В Минэкономразвития выступили также с инициативой включить в список получателей господдержки личные подсобные хозяйства и ликвидировать административные барьеры, мешающие аграриям получать помощь.

Давление инфляции помогут снизить фермерские ярмарки выходного дня, полагают в министерстве, компенсация сельхозбизнесу части затрат на модернизацию, привлечение аграриев в механизмы сельскохозяйственного страхования.

По данным издания, инициатива находится в процессе подготовки, в финальный документ могут войти не все предложенные меры. Ведомство обсуждает предложения с министерством сельского хозяйства РФ и министерством промышленности и торговли РФ.