Скандал вокруг золотых приисков в Армении набирает обороты

Экологи уже не первый год говорят о том, что эксплуатация Амулсарского золоторудного месторождения в Армении может представлять серьезную угрозу для бассейна Каспийского моря, для качества почвы в кавказском регионе и, в целом, для экологии прикаспийских государств. Сейчас правительство Армении оказалось между двух огней в попытке выступить посредником между экологическими активистами и международной горнодобывающей компанией, пишет Emerging Europe.

На протяжении многих лет Lydian Armenia, дочерняя компания англо-канадской горнодобывающей компании Lydian International, пыталась начать добычу золота на Амулсарском золоторудном месторождении, расположенном на юге страны, к большому огорчению местных жителей и защитников окружающей среды. В прошлом году на живописном горном участке в Вайоцдзорской области Армении произошла небольшая "стычка".

Вскоре после так называемой бархатной революции 2018 года, в результате которой к власти в Армении пришло правительство во главе с Николом Пашиняном, активисты перекрыли дорогу домами-вагончиками, чтобы не допустить проезда какой-либо тяжелой техники. А в прошлом году Lydian Armenia наняла частную охранную компанию, чтобы начать демонтаж вагончиков. Это привело к протестам и столкновениям между активистами и службами безопасности, что потребовало вмешательства полиции. Десятки были арестованы. Спустя более года после этой "стычки", спор продолжается, и надежды на его разрешение в ближайшем будущем не предвидится.

Lydian Armenia впервые обнаружила месторождения золота в Амулсаре в 2005 году. В 2012 году компания подписала соглашение о разработке месторождения с правительством Армении, которое тогда возглавлял Серж Саргсян. По некоторым оценкам, компания уже инвестировала в проект $400 миллионов, несмотря на то, что непосредственно добыча еще не началась. По данным министерства экономики Армении, после выхода рудника на полную мощность только за первый год рудник может обеспечить Армении до 1,14% прироста ВВП.

Цианид

Однако планы относительно рудника с самого начала встречали сопротивление со стороны защитников окружающей среды. Их основная претензия вызвана потенциальным использованием цианида в золотодобыче. По словам химика Оксаны Харченко, цианид используется при добыче золота по всему миру. "Цианид используется для выщелачивания золота из руды, - говорит она. - Это означает, что, нанося раствор цианида на залежи руды, горняки смогут извлекать только золото. Конечно, поскольку цианид ядовит, если, например, большие количества его попадут в подземные воды, это может вызвать значительные негативные последствия для здоровья людей."

Экологи утверждают, что Амулсарский рудник, расположенный в долине между реками Арпа и Воротан, представляет собой угрозу для окружающей среды. Что, в свою очередь, окажет серьезное влияние на экосистему озера Севан в Армении.

Но это далеко не первый случай, когда использование цианида в золотодобыче вызывает споры в Центральной и Восточной Европе. В Румынии многолетний спор между экологами и канадской горнодобывающей компанией Gabriel Resources, добивающаяся разрешения на добычу золота на месторождении Рошия-Монтана, разрешился только в 2020 году, когда Румыния обратилась в ЮНЕСКО с просьбой защитить Рошия-Монтана как объект наследия (в июле этого года Рошия-Монтана была добавлена в список всемирного наследия ЮНЕСКО).

Противодействие добыче полезных ископаемых в Рошия-Монтана в значительной степени вызвано большой утечкой цианида на румыно-австралийской золотодобывающей фирме на северо-западе Румынии в 2000 году. Более миллиона кубометров загрязненных цианидами отходов попали в реки Тиса и Дунай, убив большое количество рыбы и отравив воду на сотни километров ниже по течению, затронув даже соседние страны Венгрию и Сербию.

Ранее в этом году в СМИ обсуждались попытки Киргизии национализировать крупнейшее в стране месторождение золота "Кумтор" в связи с постоянными сообщениями о нарушениях окружающей среды со стороны канадских владельцев рудника. Самый серьезный случай произошел в 1998 году, когда грузовик, перевозивший цианид натрия, опрокинулся в реку Барскаун. После этого около 2 тысячи человек были госпитализированы.

Зеленый свет, красный свет

Одним из первых шагов Пашиняна на посту премьер-министра было поручение ливанской компании ELARD выяснить возможные негативные последствия эксплуатации Амулсарского рудника. Был подготовлен отчет, в котором был сделан вывод о том, что существуют зоны, где меры компании Lydian по охране окружающей среды были недостаточными, но вероятность воздействия на близлежащие водные источники, включая озеро Севан, чрезвычайно мала.

Пашинян дал положительную оценку отчету, использовав его как предлог, чтобы дать проекту зеленый свет. Однако после протестов и сильного сопротивления общественности, утверждающей, что в отчете на самом деле ясно указано, что шахта нанесет ущерб окружающей среде, премьер-министр изменил свое мнение всего через две недели, заявив, что правительство продолжит изучение вопроса о том, будет ли шахта наносить ущерб окружающей среде.

Вернувшись к исходной точке, противостояние продолжилось. Правительство Армении сейчас находится в сложной ситуации. Изображая себя более открытым и демократичным, чем его предшественники, правительство Пашиняна не хочет игнорировать настойчивые требования активистов. Однако в то же время уступка требованиям протестующих может подорвать доверие инвесторов к Армении.

В Армении и так не хватает иностранного капитала, так что вряд ли страна может позволить себе отпугнуть других потенциальных инвесторов. Кроме того, остановка проекта после того, как Lydian Armenia уже потратила сотни миллионов долларов, может вынудить компанию подать на правительство Армении в суд с требованием компенсации. Ведь и Gabriel Resources подала против Румынии иск на сумму $4,4 миллиарда в связи с предполагаемыми нарушениями инвестиционного соглашения.

Пашинян и его правительство в основном хранили молчание по этому поводу на протяжении последних двух лет, хотя в прошлом месяце вице-премьер Сурен Папикян сказал, что он "склоняется к эксплуатации рудника". Однако он добавил, что "сложно сказать, когда эксплуатация Амулсарского золотого рудника начнется".