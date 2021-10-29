В Краснодаре начал работать сервис доставки Ozon Express

В конце октября в Краснодаре запустили сервис быстрой доставки Ozon Express.

Доставка осуществляется в течение часа, в ассортименте около 15 тыс товаров. Основой сервиса стал дарскстор – магазин-склад без покупателей.

"Краснодарский край один из самых перспективных регионов для развития онлайн-торговли. За последний год ее оборот на Кубани увеличился в 2 раза, и за первое полугодие превысил 32 млрд рублей. Появление сервиса Ozon Express в регионе – новая возможность для местных производителей наладить онлайн-канал продаж", - заявил на открытии сервиса вице-губернатор края Александр Руппель.

Краснодар - третий в России город присутствия сервиса за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. В будущем Ozon Express планируется запустить и в Сочи.