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ООН призвала ежегодно перечислять развивающимся странам $100 млрд на сохранение климата

ООН призвала ежегодно перечислять развивающимся странам $100 млрд на сохранение климата

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с предложением ежегодно выделять развивающимся странам $100 млрд для принятия мер, направленных на предотвращение изменения климата.

"Чтобы достичь целей в области сохранения климата мы должны предоставлять $100 млрд ежегодно странам развивающегося мира на финансирование климатических вопросов", - сказал он.

Глава организации также подчеркнул, что необходимо полностью отказаться от угольных электростанций не позднее 2040 года и остановить субсидирование добычи ископаемых видов топлива, а также загрязняющих атмосферу отраслей промышленности.

Напомним, 1 ноября в Глазго стартует двухнедельная климатическая конференция COP-26. В ней примут участие главы государств и правительств из более чем 120 стран.

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Вестник Кавказа

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