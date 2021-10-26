В Москве прошло вручение премии "Восток-Запад. Золотая арка"

25 октября в кинотеатре "Художественный" в Москве состоялось вручении премии "Восток-Запад. Золотая арка", которая присуждается за достижения в области киноискусства лучшим авторам фильмов, созданных в странах Восточной Европы и Западной Азии. В этом году церемония объединила в себе награждение победителей за 2020 и 2021 годы. Среди них - как фильмы, уже снискавшие признание во всем мире, так и картины, чье присутствие на международных фестивалях не было таким заметным, но которые стали безусловным событием для национальных кинематографий. Всего в шорт-листе премии 13 номинаций, в которых было представлено 23 фильма из 29 стран. В международное жюри вошли 23 киноведа и кинокритика — ведущие специалисты по кинематографу стран Азии и Восточной Европы.