Китайское судно лишилось $16 тыс в Грузии

В сообщении Пограничной полиции МВД Грузии сообщили о задержании судна Hong fa shang hai, следовавшее под китайским флагом. Уточняется, что судно было задержано за нарушение правил судоходства в территориальных водах Грузии.

Согласно данным ведомства, сотрудники береговой охраны пограничной полиции оштрафовали капитана корабля, гражданина Китая, "за нарушение правил мореходства"на 50 тыс лари (около $16 тыс) согласно Кодексу административных нарушений.

После того, как штраф был заплачен, судно получило право свободного плавания и продолжило путь.