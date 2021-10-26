Дорогу из Моздока в Ищерскую отремонтировали на 3 км

Более трех километров трассы Моздок-Ищерская отремонтировали в Ставропольском крае в рамках краевой госпрограммы "Развитие транспортной системы", информирует краевой Миндор, уточняя, что для этих целей из краевого дорожного фонда было направлено почти 37 млн рублей.

В ведомстве отметили, что дорожное полотно соответствует нормативным требованиям. "Рабочие установили новые дорожные знаки и нанесли свежую разметку в соответствии с проектом организации дорожного движения", - сообщает Миндор Ставрополья.

Ранее глава региона Владимир Владимиров анонсировал, что в этом году в крае было отремонтировано более 100 км дорог по нацпроекту.