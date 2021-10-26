Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте и акробатической дорожке пройдут в Баку в ноябре

Национальная арена гимнастики в Баку примет 28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте и акробатической дорожке, такое сообщение опубликовано на сайте Федерации гимнастики Азербайджана.

Турнир состоится 25-28 ноября, как следует из предварительного списка регистрации, в нем примут участие 750 спортсменов из 32 стран мира.

Атлеты выступят в возрастных категориях 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17 лет - 21 год. В программу соревнований войдут индивидуальные и синхронные прыжки на батуте, на акробатической дорожке и двойном мини-батуте. Кроме того, выявят победителей в командном зачете.

В каждой дисциплине запланированы квалификационные этапы и финальные выступления. Один гимнаст может выступить в различных программах.

Напомним, 18-21 ноября на Национальной арене гимнастики в Баку впервые проведут 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке.