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Появился прямой рейс между Барнаулом и Сочи

Появился прямой рейс между Барнаулом и Сочи

Авиакомпания Nordwind запустила авиарейс между Барнаулом и Сочи.

Первый рейс состоялся 26 октября, на черноморский курорт им прибыли 159 пассажиров, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Маршрут обслуживает Boeing 737-800, регулярный рейс будет выполняться дважды в неделю - по вторникам и пятницам. Время в пути около пяти часов.

Напомним, Сочи является одним из самых популярных направлений на предстоящие длинные праздники.

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