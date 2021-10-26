Появился прямой рейс между Барнаулом и Сочи
Авиакомпания Nordwind запустила авиарейс между Барнаулом и Сочи.
Первый рейс состоялся 26 октября, на черноморский курорт им прибыли 159 пассажиров, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Маршрут обслуживает Boeing 737-800, регулярный рейс будет выполняться дважды в неделю - по вторникам и пятницам. Время в пути около пяти часов.
Напомним, Сочи является одним из самых популярных направлений на предстоящие длинные праздники.
Вестник Кавказа
в TelegramПодписаться