Летучая опровергла, что отчислила студенток за лайки

Пятеро студенток образовательного центра "Высшая Школа "Останкино" отчислены якобы за лайки к комментарию, сообщает Telegram-канал "Новости Москвы".

Ранее в сети распространился пост о том, что учащиейся вуза платят за обучение, однако занятия там массово отменяются и не проводятся. Впоследствии лайкнувшие такое заявление студенты не смогли попасть на территорию вуза из-за блокировки пропусков.

Тем временем, известная телеведущая Елена Летучая, которая является худруком образовательного учреждения, заявила, что отчисление девушек не связано с лайками.

"Некоторые студенты настолько недовольны указами президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина, что готовы оклеветать и "Высшую школу "Останкино", которая просто соблюдает требования вышестоящих организаций. Выражая недовольство уходом нашей школы на незапланированные выходные и распространяя в соцсетях ложную информацию, наши бывшие теперь уже студентки решили, что саботирование подобных антиковидных мер - лучшее, что можно было предпринять на сегодняшний день", - написала Летучая в своем Instagram.

Она подчеркнула, что отчисление никак не связано с активностью в интернете.

"Конечно же, я должна официально заявить, что ни посты в Instagram, ни лайки к этим постам к отчислению этих студенток не имеют никакого отношения", - добавила телеведущая.

Летучая заверила, что вуз вернется к традиционному формату работы после стабилизации ситуации с коронавирусом.

