Россиян начнут одновременно прививать от гриппа и коронавируса в период нерабочих дней

С 30 октября граждане России смогут одновременно вакцинироваться как от гриппа, так и от коронавируса, рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, профессор Владимир Чуланов.

"Все возможности для этого имеются, и есть достаточно вакцин и от COVID-19, и от гриппа, поэтому сегодня надо использовать эту возможность, и каждый, может быть как раз в эти семь дней, которые у нас будут свободны, может прийти и привиться от обеих инфекций одновременно", - заявил Чуланов во вторник на пресс-конференции в "Интерфаксе".

Напомним, Минздрав России 22 октября одобрил одновременную иммунизацию вакцинами от гриппа и "Спутником V". Препараты должны вводиться в разные части тела, например, в левое и правое плечо, отметили в ведомстве.